الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان إلى 72,587 شهيدًا

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين و11 إصابة، نتيجة استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي.

حصيلة ثقيلة منذ 7 أكتوبر

وأعلنت الوزارة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، ارتفاع إجمالي حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى:

72,587 شهيدًا

172,381 مصابًا

ضحايا ما بعد وقف إطلاق النار

وأوضحت البيانات أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 811 شهيدًا، إلى جانب 2,278 مصابًا، مع الإشارة إلى أنه تم انتشال 761 جثمانًا من تحت الأنقاض.