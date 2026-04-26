زيلينسكي يتهم روسيا باستهداف منشآت نووية في أوكرانيا

أكد غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد اجتماعًا في كييف مع دبلوماسيين ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش إحياء الذكرى الأربعين لكارثة تشرنوبل، متهمًا روسيا باستهداف البنية التحتية للطاقة النووية في أوكرانيا.

تحذيرات من تشرنوبل

وأشار زيلينسكي إلى رصد تحليق طائرات مسيّرة بشكل متكرر فوق مفاعل تشرنوبل، محذرًا من خطورة ذلك على منشأة شهدت واحدة من أسوأ الكوارث النووية في التاريخ، ومؤكدًا أنها تعرضت لمحاولات استهداف خلال الفترة الماضية.

زيارة دبلوماسية إلى الموقع

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن الرئيس الأوكراني اصطحب عددًا من الدبلوماسيين الأجانب إلى موقع تشرنوبل، حيث ألقى كلمة شدد فيها على ضرورة حماية المنشآت النووية.

تصاعد التوتر حول الطاقة النووية

وأضاف أن أوكرانيا تعتمد على محطات نووية رئيسية لتوليد الطاقة، من بينها محطة زابوريجيا الواقعة تحت السيطرة الروسية، إلى جانب محطات أخرى تتعرض لهجمات متكررة، ما يزيد من حدة التوتر في ملف الأمن النووي بالمنطقة.