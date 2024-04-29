لتفادي حجب الثقة.. رئيس وزراء اسكتلندا يعلن استقالته

أعلن رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، زعيم الحزب الوطني في اسكتلندا، استقالته، اليوم الاثنين، وذلك لتفادي تصويتين بحجب الثقة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، انهارت حكومة يوسف الائتلافية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي عندما انهار اتفاق تقاسم السلطة بين حكومة الحزب الوطني في اسكتلندا وحزب الخضر الاسكتلندي، وهي خطوة محفوفة بالمخاطر أدت إلى نتائج عكسية مذهلة عندما قال الخضر إنهم سيصوتون بحجب بالثقة ضده.

وأعلن الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم الآن مرشحًا لزعامة الحزب ليحل محل يوسف.

أول مسلم يرأس حكومة اسكتلندا

وفي العام الماضي، أصبح يوسف أول مسلم يرأس حكومة اسكتلندا، وهي حكومة تتمتع بشبه حكم ذاتي، والتي كانت في السنوات الأخيرة في صراع مع بريطانيا حول المطالبة بالاستقلال.

وقال يوسف للصحفيين إنه ليس على استعداد للتخلي عن مبادئه فقط أمام تصويت حجب الثقة.

وشكر الصحفيين على حضورهم، مؤكدًا أنه لا يزال يعتقد أن هذا هو القرار الصحيح لحزبه وللبلاد.

وأشار إلى أنه يأمل في مواصلة العمل مع حزب الخضر في اسكتلندا بشكل غير رسمي.