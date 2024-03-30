رفع أذان المغرب بمقر رئيس وزراء اسكتلندا برمضان لأول مرة بالتاريخ



نشر حمزة يوسف، الوزير الأول في اسكتلندا، وهو منصب مثل رئيس وزراء، مقطع فيديو من رفع الأذان في مقر إقامة الوزير الأول في اسكتلندا، "بوت هاوس" ، مرجحا أنها المرة الأولى التي تحدث.

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشره حمزة يوسف على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، فقد علق قائلا: "يفطر المسلمون عند غروب الشمس مع الأذان. اليوم، أدى الشيخ رباني الأذان في Bute House مع أصدقاء من مختلف الطوائف الدينية".

وتابع : "من المحتمل جدًا أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع الأذان الإسلامي للصلاة في بوت هاوس!".

جدير بالذكر أن يوسف الذي شغل منصب عضو في البرلمان الأسكتلندي عن جلاسكو بولوك منذ عام 2016 وفي جلاسكو بين عامي 2011 و 2016، هو أول وزير مسلم وغير أبيض عمل في الحكومة الاسكتلندية، وقد ولد في جلاسكو، لأب من باكستان وأم من كينيا.

وفاز حمزة يوسف بنسبة 52٪ من الأصوات النهائية التي تم الإدلاء بها، ويعمل على منصة مخصصة لتحقيق الاستقلال الاسكتلندي، ومكافحة أزمة تكلفة المعيشة، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والانتقال إلى الطاقة المتجددة.