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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعدام عامل والمؤبد لـ 3 آخرين أنهوا حياة سائق في أسيوط

الدائرة التاسعة بمحكمة
الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط ،اليوم الإثنين ، عامل بالإعدام شنقا والسجن المؤبد ل ٣ آخرين والحبس لمدة عام لآخر لقيامهم بإنهاء حياة سائق توك توك بهدف سرقته بمركز ساحل سليم في أسيوط .


صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار ، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبوالقاسم عضو المحكمة وأمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن و طارق فارس .

تعود وقائع القضية رقم 49 لسنة 2019 جنايات مركز ساحل سليم إلى ورود بلاغ لمركز شرطة ساحل سليم بالعثور على جثة ملقاة أرضا على الطريق المؤدية إلى قرية عرب مطير ، بالانتقال والفحص تبين أنها لشاب يدعى " أحمد . ح . ز " والمبلغ بغيابه بالمحضر رقم 3415 إداري مركز ساحل سليم .

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على الفور تم تشكيل فريق من مباحث مركز شرطة ساحل سليم لكشف ملابسات الحادث وتكثيف عمل أفراد الشرطة السريين وتوصلت التحريات إلى أن ارتكاب الواقعة " فارس . إ . ع " و محمود . س . م " ، فلاح ، و " مصطفى . أ . م " طالب ، و " حسين . م . ع " طالب ، و " عصام . ع . ع " فلاح كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في سرقة مركبات التوك توك بالإكراه ليلا تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء .

وأشارت التحريات بأن المتهمين مشهور عنهم ارتكاب تلك الوقائع بالإكراه وهم وراء ارتكاب تلك الواقعة وإنهاء حياة المجني عليه حيث قام المتهم وآخرون بإيقاف المجني عليه أثناء قيادته التوك توك الخاص به بدعوى توصيلهم لأحد الأماكن بالقرب من كوبري ابومايكه طريق قرية الخوالد وحال وصولهم قام المتهم بإخراج سلاح ناري كان بحوزته فرد خرطوش وقام بشل حركة المجني عليه ممسكا به وقام باقي أفراد التشكيل العصابي بطعن المجني عليه وعندما حاول الإفلات منهم قام المتهم بإطلاق عيار ناري صوبه مما أدى إلى إصابته بالرأس والذي أودى بحياته وعقب ذلك قاموا بإلقاء جثة المجني عليه جانب الطريق محاولين إخفاءها وفروا هاربين .

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