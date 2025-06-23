متحدث الوزراء: السياسة النقدية نجحت في القضاء على السوق الموازية

أكد الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن السياسة النقدية المعتمدة من البنك المركزي تعتمد على نظام سعر الصرف المرن؛ مما يتيح توازنًا طبيعيًا في السوق بين الصعود والهبوط.

وأوضح الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبد التواب، على قناة "إكسترا نيوز"، "السياسة النقدية نجحت في القضاء على السوق الموازية، وتوفير الاحتياج الكامل من العملة الأجنبية، حيث أن مواردنا من النقد الأجنبي أصبحت متوافقة مع حجم احتياجاتنا للشهر الثالث على التوالي".

وفيما يتعلق بالاستعدادات الحكومية؛ أكد الدكتور محمد الحمصاني، أن كل وزارة تعمل على وضع خطط تفصيلية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما في ذلك وفرة المواد البترولية والغاز الطبيعي، واستمرارية سلاسل الإمداد الغذائي، وتوفير السلع الأساسية حتى في حال امتداد الأزمة لفترة طويلة.