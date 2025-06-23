صدى البلد يكشف تفاصيل المحاضرة العاصفة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بورتو

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة بورتو المقرر لها فجر الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولي ببطولة كأس العالم للاندية، ويملك الفريق الأحمر نقطة وحيدة يحتل بها المركز الأخير في المجموعة الأولي حيث تعادل سلبيا مع اتنر ميامي الأمريكي وخسر من بالميراس البرازيلي.

وقام محمد يوسف المدير الرياضي بعقد محاضرة مطولة مع اللاعبين لغلق أي نغمة تصل لمسامعهم حول إمكانية التفكير في رحيل الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني بعد البطولة ، ولم يذكر يوسف طوال المحاضرة عن أي شيء يخص موقف المدرب ولكنه تحدث عن أن الجهاز الفني يقوم بدوره علي أكمل وجه وبالتالي فانه لن يقبل بأي تقصير.

وقال يوسف للاعبين:" من يري نفسه أكبر من شعار النادي فليأتي بعرض وسنوافق علي رحيلة فورا، لا أحد اكبر من الفريق وأسم النادي مهما كان اسمه ، الإدارة والجماهير لا تقبل بأي مستوي وتراجع أداء من جديد"، وأضاف أن الإدارة والجهاز الفني لم يقصر في شئ وانا أدرك صعوبة الجو والرطوبة والحرارة ولكن يجب تدارك الموقف وحتي اذا خرجنا من البطولة فيجب ترك ذكري جيدة هنا".

وشدد يوسف أن الأهلي يجب ان يقدم صورته الحقيقية أمام بورتو بغض النظر عن التأهل من عدمه، وحرص محمد الشناوي قائد الفريق ومحمود حسن تريزيجيه علي عقد جلسة مع اللاعبين والتأكيد لهم انهم في محفل دولي وصورة الأهلي هي الأهم الأن ، ومن المقرر ان يكون مران اليوم خفيف بعض الشيء وفي نفس توقيت المباراة .