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إيران تُهدد بإغلاق هرمز .. العالم على حافة الانفجار بعد "مطرقة نصف الليل" .. أزمة طاقة عالمية وكارثة اقتصادية رهينة التصعيد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تُهدد بإغلاق هرمز .. العالم على حافة الانفجار بعد "مطرقة نصف الليل" .. أزمة طاقة عالمية وكارثة اقتصادية رهينة التصعيد

إيران قررت إغلاق مضيق هرمز
إيران قررت إغلاق مضيق هرمز
علي صالح
  • إغلاق مضيق هرمز أسوأ من أزمة كورونا والحرب الأوكرانية
  • القرار الإيراني يهدد العالم بموجة تضخم عاتية 
  • انهيار سلاسل الإمداد وعودة شبح البطالة على نطاق واسع 
     

في خطوة قد تُفضي إلى تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي، صوّت البرلمان الإيراني لصالح مشروع قرار يقضي بإغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المُسال عالميًا.

ورغم أن القرار لا يزال بحاجة إلى موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أفادت قناة "برس تي في" الرسمية بأن الإغلاق مطروح بجدية على طاولة البحث. 

خيارات طهران “غير محدودة”

ومن جهته، صرّح النائب في البرلمان الإيراني والقيادي في الحرس الثوري، إسماعيل كوثري، لوكالة "نادي الصحفيين الشباب"، بأن الإغلاق "قائم على جدول الأعمال وسينفذ في الوقت المناسب".

وكان كوثري قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن "إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة، وإيران ستتخذ القرار الأنسب بعزيمة ووضوح"، مؤكدًا أن الرد الإيراني على الاعتداءات الإسرائيلية لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، وأن خيارات طهران "غير محدودة" في مواجهة من وصفهم بـ"الأعداء".

تداعيات إغلاق مضيق هرمز

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الملاحية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر من خلاله خمس إمدادات النفط العالمية تقريبًا، ونسبة مماثلة من الغاز الطبيعي المُسال. 

ويبلغ عرضه في أضيق نقطة منه 21 ميلًا بحريًا فقط، ما يجعله شديد الهشاشة وعرضة لأي تصعيد عسكري أو أمني.

أزمة طاقة عالمية

في هذا السياق، حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من "أزمة طاقة عالمية" إذا ما أقدمت إيران على إغلاق المضيق، في وقت قال فيه محللون ألمان إن هذه الخطوة قد تكون "أسوأ من أزمة كورونا والحرب الأوكرانية مجتمعين"، مرجحين أن يؤدي الإغلاق إلى موجة جديدة من التضخم، وانهيار سلاسل الإمداد، وعودة شبح البطالة على نطاق واسع.

تأتي هذه التطورات المتسارعة في أعقاب العملية العسكرية الأمريكية واسعة النطاق التي استهدفت مواقع نووية إيرانية، أُطلق عليها اسم "مطرقة منتصف الليل". 

ووفق مصادر عسكرية أمريكية، شملت العملية 14 قنبلة خارقة للتحصينات، وأكثر من 25 صاروخ توماهوك، و125 طائرة عسكرية، واستهدفت منشآت في فوردو ونطنز وأصفهان.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسث في مؤتمر صحفي أن الضربات كانت "جريئة وفعالة"، مشددًا على أن واشنطن لن تتراجع عن تصعيدها ما لم تمتثل طهران لشروط التفاوض. 

وفيما أقر بأن بعض المنشآت النووية، وعلى رأسها موقع فوردو المحصن تحت الأرض، لم تُدمَّر بالكامل، أشار إلى أنها تعرضت لأضرار كبيرة.

ردود الفعل العالمية

ودان الرئيس الصيني شي جين بينغ دان بشدة الهجمات الأميركية، معتبرًا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "انتهك السلام العالمي"، في حين وصف وزير الخارجية الإيراني، ترامب بأنه "بلطجي خارج عن القانون" و"خان الدبلوماسية"، محذرًا من أن العالم يواجه "مستوى غير مسبوق من الخطر".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، ردّت إيران باستهداف مواقع في إسرائيل، وسط تقارير عن إصابة ما لا يقل عن 16 شخصًا.

الاقتصاد العالمي البرلمان الإيراني إغلاق مضيق هرمز النفط الغاز الطبيعي إيران الحرس الثوري بيت هيغسث

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