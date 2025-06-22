أسباب الانقسام وعلاجه في عظة الأحد للقس لوكاس عادل

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس لوكاس عادل كاهن كنيسة الصليب المقدس بالمعادي، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الثالث من شهر بؤونة، وموضوع إنجيله وهو "اتهام المسيح بعلاقته بالشياطين" في إنجيل معلمنا متى والأصحاح الثاني عشر، وأشار إلى أسباب انقسام الإنسان من الداخل وعلاجه من خلال:

- الاستمتاع بمحبة الله الشافية.

- حياة الاتضاع.

- التوبة الحقيقية باستمرار، "إِنْ لَمْ تَتُوبُوا فَجَمِيعُكُمْ كَذلِكَ تَهْلِكُونَ" (لو ١٣: ٣).