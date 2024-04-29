شرز أنبوبة يحرق محتويات مصنع فوم في مدينة بدر | انفراد

أنقذت العناية الإلهية مصنعاً للفوم بـ مدينة بدر من الاحتراق بأكمله، بعد أن فوجئ العاملون فيه بنشوب حريق بداخله، ما تسبب في تدمير معظم الفوم الموجود بالمصنع دون إصابات.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق بمصنع لإنتاج الفوم ملك شخص صيني الجنسية بدائرة قسم بدر شرق القاهرة.

‏علي الفور وجه اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بـ ٦ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة ونجحت القوات في محاصرة كرات اللهب التي التهمت أجزاء من المصنع ومحتوياته ، جار حصرها ، واخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص البلاغ وكشف ملابساته وسببه وحصر التلفيات.

احتراق الفوم بالمصنع

وتبين من الفحص الاولي احتراق الفوم الموجود بالمصنع، ويرجح ان يكون سبب الحريق شرز من أنبوبة صغيرة ، ولم يتهم احدا من العاملين بالمصنع، تحرر محضر، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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