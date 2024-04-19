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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس مدينة بدر يتفقد عمارات موظفي العاصمة الإدارية "مرحلة ثانية" والإسكان المتوسط

وحدات سكنية بمدينة
وحدات سكنية بمدينة بدر

تفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع عمارات سكن موظفي العاصمة الإدارية "زهرة العاصمة" المرحلة الثانية، وذلك في إطار سرعة الانتهاء من المشروعات القومية والتنموية بالمدن الجديدة، واستمراراً لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية بمدينة بدر.

وتابع رئيس جهاز مدينة بدر، في جولته أعمال الطرق وتنسيق الموقع وأعمال المرافق الكهرباء لعمارات سكن موظفي العاصمة الإدارية " المرحلة الثانية "، والتي تضم ١٩٦ عمارة بها ٤٧٠٤ وحدات سكنية، حيث وصلت نسبة التنفيذ للعمارات إلى ٩٨.٥ %. 

وأشار المهندس عادل فضل، نائب رئيس جهاز مدينة بدر للطرق وتنسيق الموقع والزراعة، إلى أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ أعمال الطرق " أساس وأسفلت "، وقد تخطت نسبة تنفيذ الطرق بالمشروع إلى ٨٥%. 

وفي السياق نفسه، تفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، ومسئولو الجهاز، مشروع الإسكان المتوسط لعدد 44 عمارة بها ١٠٥٦ وحدة سكنية، حيث وصلت نسبة التنفيذ للعمارات 55 %، وذلك في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير الخدمات للسكان.

ووجه المهندس رضوان عبد الرشيد، بدفع الأعمال لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعين بكفاءة وجودة عالية، والالتزام بمعدل الأداء، والخطة الزمنية.

مدينة بدر العاصمة الادارية المشروعات القومية المدن الجديدة الإسكان الاجتماعي

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