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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول بين الكهرباء وشنايدر إليكتريك مصر لتحسين الفقد الفني بشبكة الجهد المتوسط

لحظة التوقيع على
لحظة التوقيع على البروتوكول

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة شنايدر اليكتريك مصر في مجال تحسين الفقد الفنى بشبكة الجهد المتوسط.

 وقام بالتوقيع المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والسيد سيباستيان رييز رئيس شركة شنيدر اليكتريك لمنطقه شمال شرق افريقيا والمشرق العربى.

واكد الدكتور شاكر ان بروتوكول التعاون يأتى تأكيداً على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء للاعتماد على احدث الأنظمة والتكنولوجيات لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل الفقد الفني .

وأشاد سباستيان ريز رئيس شركة شنيدر مصر وشمال افريقيا والمشرق العربى بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر مؤكداً على أهمية الاستفادة من هذا المشروع التجريبى لتعميمه لتحقيق الاستفادة لشبكات التوزيع وتحسين الفقد الفنى بشبكة الجهد المتوسط.

وأضاف المهندس محمد السطوحي نائب رئيس شركه شنيدر ان هذا البروتوكول يهدف الى تحديد المبادئ العامة للتعاون بشأن تنفيذ مشروع تجريبى في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتحسين الفقد الفني في شبكة الجهد المتوسط .

ويتم تنفيذ المشروع من قبل شركة شنايدر بدون تحمل الشركة القابضة لكهرباء مصر أي أعباء مالية. 

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IMG_٢٠٢٤٠٤٢٩_١٢٤٩٣٣

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