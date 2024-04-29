عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر تجهّز قافلة المساعدات الرابعة لأهالي غزة

صدى البلد

حرص الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة؛ على تفقد أعمال تجهيز القافلة الرابعة لجامعة الأزهر وكلياتها بالقاهرة والأقاليم لأهالي غزة.

وقدم رئيس جامعة الأزهر، الشكر للجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولجميع المُسْهِمين في تجهيز القافلة من أساتذة، وموظفين، وطلاب، وعمال، مؤكدًا أن هذا العمل ثوابه عظيم عند الله تعالى؛ مصداقًا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِر يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».

وأشار إلى أن هذه القافلة ستنطلق خلال أيام قليلة محملة بنحو ألف طنٍّ من الأدوية، والمواد الغذائية، والملابس، والمستلزمات اليومية دعمًا لأهالي غزة.

IMG-20240429-WA0086
IMG-20240429-WA0086
IMG-20240429-WA0085
IMG-20240429-WA0085
IMG-20240429-WA0084
IMG-20240429-WA0084
IMG-20240429-WA0083
IMG-20240429-WA0083

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي: إطلاق خط طيران مباشر من بعض مدن البوسنة والهرسك إلى الغردقة

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

تطور عاجل في مفاوضات تجديد عقد علي معلول مع الأهلي

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

إصابة وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي في منطقة غلاف غزة

فيديو من موبايل الجماهير يكشف السبب الحقيقي لخناقة صلاح وكلوب| ماذا حدث

سامح شكري: ما يجب فعله هو حل الدولتين ومنع اتساع دوامة العنف

الأردن : نتنياهو يخسر الآن .. وإسرائيل أصبحت منبوذة

مايا مرسي : نسعى لإطلاق برنامج نور لإشراك الرجال في تمكين المرأة

تخلصوا منه وسرقوا التوك توك.. العثور على جثة شاب تحت كوبري بالدقهلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم.. فستان ميريام فارس المكشوف في حد السعف يشعل السوشيال ميديا

الحزن يخيم على محمود قابيل.. تشييع جثمان عصام الشماع بحضور أهل الفن

شاب يتزوج فتاتين في فرح واحد.. حقيقة صور أشعلت السوشيال ميديا

أحلي من المحلات .. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ