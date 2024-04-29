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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخلصوا منه وسرقوا التوك توك.. العثور على جثة شاب تحت كوبري بالدقهلية

الفقيد
الفقيد

عثر عدد من الأهالى على جثة شاب ملقاة تحت الكوبرى بأحد مراكز  الدقهلية.

وتلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من عددا من الأهالى بالعثور على جثة مجهولة اسفل الكوبرى الجديد بالسنبلاوين.


وانتقل ضباط مباحث مركز السنبلاوين الى مكان الواقعه وتبين بالفحص والتحرى ان الجثة لشاب اختفى امس فى ظروف غامضة يعمل على توك توك وهو فتحي رضا فتحي غريب  17 عاما مقيم عزبة محروس بجوار كفر الشرفا التابعة لمركز السنبلاوين حيث تم اختطافه  تحت الكوبري الجديد بالسنبلاوين وتم قتله  وسرقة التوك توك خاصته.


وتشكل فريق بحث جنائى بمديرية امن الدقهلية ومركز السنبلاوين لضبط الجناه وكشف ملابسات الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعه 
 

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تخلصوا منه وسرقوا التوك توك.. العثور على جثة شاب تحت كوبري بالدقهلية


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