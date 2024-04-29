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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مؤلف جعفر العمدة ونعمة الأفوكاتو يحتفل بعقد قرانه| صور

صدى البلد

أحتفل السيناريست الشاب مهاب طارق بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط، في حفل اقتصر علي الأهل والأصدقاء المقربين فقط . 

وكان آخر أعمال مهاب طارق هو مسلسل “نعمة الأفوكاتو” والذي عرض رمضان الماضي ، بعد النجاح الذي حققه في مسلسل “ جعفر العمدة ”. 

وتنطلق أحداث مسلسل نعمة الافوكاتو من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة  قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

 تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.

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أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر،  أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

جعفر العمدة سلوي عثمان سامي مغاوري عماد زيادة غادة عبد الرازق مؤلف جعفر العمدة مها سليم مهاب طارق مسلسل نعمة الافوكاتو

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