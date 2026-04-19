إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ31 بمركز بسقارة غداً

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبى الحادي والثلاثين من الخطة التدريبية 2025 / 2026 خلال الفترة من 20 / 4 / 2026 وحتى 23 / 4 / 2026 وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الأسبوع التدريبي الحادي والثلاثين، سيشارك فيه 130 متدربًا ومستفيدًا، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وسيتم تنفيذ ثلاث برامج تدريبية وهى برنامج التحركات السكانية ومؤشرات المتابعة والتقييم و برنامج إعداد موازنة البرامج والأداء لوحدات الإدارة المحلية وبرنامج تأهيل رئيس مركز / مدينة / حي – النسخة الثانية.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة إلى أن البرامج التدريبية المستهدفة في الأسبوع التدريبي الـ31 تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول الرقمي."

وأضاف د.عصام الجوهري أن السيدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع بصورة مستمرة خطة رفع كفاءة مركز سقارة للتدريب وورش العمل وإعداد مشروع تدريبى بالمشاركة مع هيئة (فولبرايت مصر ) لاستقطاب مدربين من الخبرات الأجنبية لدعم أنشطة التدريب والدراسات بمركز التنمية المحلية للتدريب .