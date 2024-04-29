حارس الدراويش السابق : يجب بيع نجوم الإسماعيلي لتوفير سيولة مادية للنادي

كشف محمد صبحى حارس مرمى نادى الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق أن ما يحدث داخل قلعة الدراويش مقصود من تراجع نتائج والإبتعاد عن المنافسة على تحقيق البطولات وهذا فى ظل الأزمات المالية من قبل مجالس الإدارات السابقة.

وأضاف صبحى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى المذاع عبر أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا " لابد من بيع نجوم فريق الإسماعيلي بسبب توفير سيولة مادية والإلتزام بعقود اللاعبين الآخرين ".

وتابع محمد صبحى " إيهاب جلال قادر على بناء جيل جديد لنادى الإسماعيلي من أبناء النادى ".

وأشار محمد صبحى " أحمد عادل عبد المنعم يقدم مستويات عالية مع نادى الإسماعيلي وهذا ظهر فى مباريات الفريق السابقة".