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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزى للتعبئة والإحـصاء يصدر نسخة جديدة من كتيب مصر فى أرقام 2024

صدى البلد

أصـدر الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحـصاء اليوم “الاثنين”، النسـخة السنوية من كتيب "مصر في أرقام 2024".

ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن إلإحصاءات الديموجرافية التى تغطى إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصاءات الإجتماعية التى تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامعى أعداد (المدارس، الفصول ، تلاميذ) / التعليم الجامعى (مقيدون ، خريجون) / المراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الإختراع / الأسـرة والمستشفيات، العلاج على نفقة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصاءات الاقتصادية التى تغطى إحصاءات التجارة الخارجية ، الناتج المحلى ، ميزان المدفوعات ، الدين الداخلى والخارجى والإنتاج الزراعى ونسبة الاكتفاء الذاتى والإنتاج الصناعى وإحصاءات النقل والإتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة.

 ويتميز هذا الإصدار بما يتضمنه من أحدث البيانات والمعلومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خلال الأعوام (2021 ، 2022 ، 2023 ، 2024) والتي تعطى صـورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعات الدولة وإظهار الفروق بشكـل مبسـط على مستوى محافظات الجمهورية وبهدف توفير إصدار إحصائى مختصر يحقق سهولة وسرعة إستخراج المعلـــومات والبــيانات.
ويأمل الجهاز، بإتاحـة هـذا الإصدار، توفـير احتياجات مستخدمى البيانات من متخذى القرار والباحثين والأفـــراد والمؤســسات والمنظـــمات المحلـــية والإقليــــمية والدولـــية، وللإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من " كتيب مصر فى أرقام 2024 " يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للجهاز : http://www.capmas.gov.eg

احصاءات السكان الإحصاءات الاجتماعية البيانات والمعلومات التعليم قبل الجامعى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الزواج والطلاق العلاج على نفقة الدولة

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