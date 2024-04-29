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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: روسيا كانت تخطط لمحو أوكرانيا ونجحنا في منع ذلك

وزير الخارجية الأميركي
وزير الخارجية الأميركي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن واشنطن نجحت في جمع الكثير من الدول لدعم أوكرانيا وحماية النظام العالمي.

وقال بلينكن، في جلسة حوارية له في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، إن روسيا كانت تخطط لمحو أوكرانيا و"نجحنا في منع ذلك".

وأشار إلى أن: "إيران وكوريا الشمالية تمدان روسيا بالمسيرات والصواريخ"

كما حذر من أن الدعم الصيني لروسيا يهدد أمن أوروبا ويطيل أمد الصراع في أوكرانيا.

وحذر بلينكن من أن العالم يمر بتحديات خطيرة مع تزايد المنافسة الجيوسياسية.

وقال بلينكن إن إدارة بايدن تؤكد دائما على ضرورة التعاون مع الحلفاء لمواجهة التحديات العالمية؛ كما أنها "مهتمة بتعزيز الشراكات القائمة وإنشاء تحالفات جديدة".

وأضاف بلينكن: "نجحنا في جمع الكثير من الدول لدعم أوكرانيا وحماية النظام العالمي"؛

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