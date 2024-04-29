بلينكن: روسيا كانت تخطط لمحو أوكرانيا ونجحنا في منع ذلك

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن واشنطن نجحت في جمع الكثير من الدول لدعم أوكرانيا وحماية النظام العالمي.

وقال بلينكن، في جلسة حوارية له في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، إن روسيا كانت تخطط لمحو أوكرانيا و"نجحنا في منع ذلك".

وأشار إلى أن: "إيران وكوريا الشمالية تمدان روسيا بالمسيرات والصواريخ"

كما حذر من أن الدعم الصيني لروسيا يهدد أمن أوروبا ويطيل أمد الصراع في أوكرانيا.

وحذر بلينكن من أن العالم يمر بتحديات خطيرة مع تزايد المنافسة الجيوسياسية.

وقال بلينكن إن إدارة بايدن تؤكد دائما على ضرورة التعاون مع الحلفاء لمواجهة التحديات العالمية؛ كما أنها "مهتمة بتعزيز الشراكات القائمة وإنشاء تحالفات جديدة".

وأضاف بلينكن: "نجحنا في جمع الكثير من الدول لدعم أوكرانيا وحماية النظام العالمي"؛