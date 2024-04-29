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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحزن يخيم على محمود قابيل.. تشييع جثمان عصام الشماع بحضور أهل الفن

محمود قابيل
محمود قابيل

شيعت منذ قليل جنازة السيناريست الراحل عصام الشماع، بحضور عدد من الفنانين، ابرزهم محمود قابيل، أحمد السعدني، محمد محمود عبد العزيز، ومحمد مرزيان. 

وتوفى، أمس الأحد، السيناريست عصام الشماع بعد صراع طويل مع المرض.

 

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نبذة عن السيناريست الراحل 

بدأ عصام الشماع حياته فى دراسة  الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس في عام 1982. وله العديد من الأعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة. 

 

في 2011 تم انتخابه كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.

 

أهم أعماله

 

ومن أهم أفلام عصام الشماع أخلاق العبيد والكبريت الأحمر ج2 والكارما والفاجومي وقمر 14 ونافذة علي العالم وأسلحة دمار شامل، كما قدم فيلم علمني حبك ورجل في زمن العولمة وراندفو. 

السيناريست عصام الشماع السيناريست الراحل عصام الشماع جمعية كتاب ونقاد السينما عصام الشماع محمود قابيل محمد محمود عبد العزيز

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