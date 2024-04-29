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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تسيطر على بلدة جديدة بالقرب من أفدييفكا شرقي أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حررت بلدة سيمينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية  بالقرب من أفدييفكا شرقي أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان اليوم الاثنين: "قامت وحدات من القوات الروسية نتيجة للعمليات الفعلية بتحرير بلدة سيمينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك".

وأضاف البيان: "هزمت القوات الروسية تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة "الفيلق الأجنبي" في مناطق نوفوالكساندروفكا وأرخانجيلسكوي وتاراسوفكا وزافيتنوي في جمهورية دونيتسك".

وأوضح البيان أنه "خلال النهار، تم صد 10 هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق لينينسكوي ونوفغورودسكوي، وأوشيريتينو، وسيمينوفكا، ونوفوباخموتوفكا، ونتايلوف، ونوفوكالينوفو وبيرديتشي من جمهورية دونيتسك الشعبية. وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 370 عسكريًا وناقلتي جند مدرعتين وأربع سيارات".

وأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية استهدفت ورشة تجميع المركبات الجوية دون طيار، فضلاً عن القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 110 مناطق".

وبحسب البيان فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 22 طائرة مسيرة أوكرانية وقذيفة من طراز "أوراغان" وقنبلة جوية موجهة من طراز "جدام أمريكية الصنع".

وزارة الدفاع الروسية سيمينوفكا القوات الروسية أوكرانيا

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