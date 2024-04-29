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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتابع حصاد محصول القمح في قرية نديبة

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة صباح اليوم بمتابعة حصاد محصول القمح بأحد الأراضي الزراعية بقرية نديبة ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة و موفق محمود ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة و محمد عبد العال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة و محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور.

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حيث أكدت نائب محافظ البحيرة على الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده، مشددة على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع للتحقق من جودة الأقماح الموردة، وكذا المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع لإستقبال الكميات الموردة.

مشيرة إلى دور وزارة الزراعة فى تنفيذ برنامج إقتصادي طموح يستهدف دعم المزارع المصري من خلال عقد بروتوكول بين وزارات الزراعة والري وبعض الجهات يعمل على توفير الدعم المالي وتنفيذ تطبيقات الري المطور وتطوير أنظمة الرى القائمة والتوسع فى عمليات تطهير المساقى والقنوات المائية.

وشددت الدكتورة نهال بلبع على إيقاف البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمظاهر تبوير الأرض الزراعية لما يمثله ذلك من تهديد حقيقي للثروة الزراعية والحيوانية وتعريض الأمن الغذائى للمواطنين للخطر.

مشيرة الى الإلتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالإهتمام بالمزارع والوقوف بجانبه وتشجيعه على توريد القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية الحيوية، ووجهت الشكر والتقدير لكافة مزارعي المحافظة لجهودهم ومشاركتهم فى تحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية، ولكافة دول العالم من خلال تصدير المحاصيل والمنتجات الزراعية.

كما قامت نائب محافظ البحيرة بتفقد أعمال توريد القمح وتفقد لجان التوريد بصومعة تخزين الغلال بقرية غربال بمركز دمنهور، حيث تابعت أعمال لجنة الاستلام الخاصة بالقمح المشكلة لتحديد درجة النقاوة وتفقدت أعمال تفريغ القمح وميزان البسكول بالصومعة، وغرفة التحكم الآلى التى توضح سير القمح من بداية دخوله حتى الصرف، وكذا التأكد من جودة الأقماح الموردة.

ووجهت بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتحقيق المستهدف لهذا العام.

و أكد السكرتير العام المساعد على أهمية الحفاظ على الأرض الزراعية والحفاظ على غذاء الأجيال القادمة ، كما استعرض اجراءات قانون التصالح، مشيراً الى انه سيتم فتح باب التصالح فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وأشار إلى ضرورة سرعة التوريد فى الصوامع الموجوده بالمحافظة حفاظا على المحصول الاستراتيجى للدولة.

كما أكد وكيل وزارة الزراعة أن محافظة البحيرة تعد سلة غذاء الجمهورية بما توفره من محاصيل زراعية تمثل قيمة كبيرة من إجمالي حصة السلع الغذائية بالدولة، مشيرًا إلى ان المساحة المنزرعة قمح هذا العام 262719 فدان بالإضافة الى المساحة التى تم زراعتها بالنوبارية 27434.6 فدان و مستقبل مصر 65000 فدان ، و أن أسلوب زراعة القمح بالطرق الحديثة يؤدى إلي توفير 30 ٪ من المياه المستخدمة فى أعمال الري، هذا بالإضافة الى توفير استهلاك التقاوى والمبيدات.

ومن الجدير بالذكر  أن عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح يبلغ 36 شونة وصومعة بنطاق المحافظة بسعة 651608 طن تضمنت 6 صوامع بسعة 237000 طن و30 شونه وهنجر بسعة 414608 طن  و بلغ إجمالي ما تم توريده من الأقماح  منذ بداية الموسم في 15 ابريل  44819.9 طن قمح من المستهدف بنسبة 13% وقد تم تحديد سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 2000 جنيها و درجة النقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها للأردب و درجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيها للأردب .

البحيرة ارباح غير مشروعة التموين والتجارة الداخلية الدكتورة نهال بلبع تكثيف الحملات توريد القمح وكيل وزارة الزراعة

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