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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاوضات غزة بالقاهرة .. بلينكن : حماس تلقت عرضا سخيا

صدى البلد

بدأت في القاهرة صباح اليوم الاثنين المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأشارت تقارير عدة إلى وجود تفاؤل بشأن احتمال المضي قدما، ووفقا لتقرير في قناة "العربية" السعودية، من المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة غدا، برئاسة رئيس الموساد ديفيد بارنياع.

وقال خليل الحية، نائب يحيى السنوار الذي يرأس وفد حماس إلى في مفاوضات القاهرة، لقناة الشرق السعودية صباح اليوم: إن وفد الحركة سيجتمع اليوم في القاهرة مع الوسطاء مصر وقطر.

وأضاف أن "هذا اللقاء يهدف إلى معرفة عدد الأقسام في الاقتراح المصري الجديد للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل".

وأوضح الحية أن "وفد حماس سيعود بعد ذلك لاستكمال المشاورات الداخلية قبل تقديم الجواب النهائي".

وأبدت مصادر مطلعة على المفاوضات بحسب القناة الـ12 العبرية تفاؤلا كبيرا قائلة "من المتوقع الإعلان عن وقف إطلاق النار نهاية الأسبوع مع استكمال اللمسات الأخيرة على الاتفاق".

وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، إن حماس تلقت عرضا "سخيا للغاية".

وأضاف: على حماس أن تتخذ قرارا سريعا، وآمل أن يتخذ القرار الصحيح."

وقال وزير الخارجية الأمريكي أيضًا إن إسرائيل لم تقدم بعد للولايات المتحدة خطة للعملية في رفح تضمن حماية المدنيين هناك.

وأضاف: "لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبرى في رفح دون خطة إنسانية موثوقة"؛ مشيرا إلى أن "إسرائيل لم تقدم لنا حتى الآن خطتها لحماية المدنيين في رفح".

وحذر الوزير الأمريكي من أنه من دون أفق سياسي للفلسطينيين سيكون من الصعب إنهاء دائرة العنف؛ مضيفا أن الفلسطينيون لهم تطلعات مشروعة بإنشاء دولة خاصة بهم.

وعن الاحتجاجات بالجامعات ودول العالم، قال بلينكن: "نتفهم أن تلك الاحتجاجات ضد استمرار الحرب في غزة".

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