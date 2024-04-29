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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس الشيوخ: هيئة ضمان جودة التعليم جهاز لرقابة الجودة بمعايير حقيقية

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ

أكد المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ أننا بصدد مناقشة قضية جودة التعليم، والذي سيبقى محل نظر باستمرار، وصولا إلي ضمان وجودة أعلى، قائلاً: "اللحظة التي نقول فيها إننا وصلنا يبقي فشلنا".

وقال "عبد الرازق" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، المخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائبة هبة شاروبيم وعشرين نائبا، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، إنه يجب إلقاء الضوء علي السلبيات حتى نتمكن من المراجعات والوصول إلي الأفضل.

وأضاف "عبد الرازق" أن هيئة ضمان جوده التعليم بمثابة جهاز لرقابة جودة العملية التعليمية، وله معاييره، التى تعد المعيار الحقيقي لخروج المنتج النهائى قائلا: "سمعنا أن هناك وجهات نظر متعددة فالبعض يتهم الهيئة بالتشدد لو طبقت المعايير كاملة، وأقول أن الواقع العملي يتطلب نوع من الملاءمة، المساءلة بحاجة إلي مراجعات مستمرة، والجامعات تحتاج قوة بشرية من المراجعة والجودة".

وواصل بالقول حتي خريو الكليات النظرية لديهم نقلة، وفي فترة من الفترات قد عنينا في اختيار أعضاء للهيئات القضائية في سنوات طويلة،  إلي أن ظهر وبدأ يتواجد الخريجون من الأقسام الجديدة التي اعتمدت اللغات وأصبح لدينا خريجو كليات نظرية يضاهي أي حاجة في انجلترا وغيرها وتكوينه مشرف، وشدد علي أن هناك نقلة في التعليم ولكننا نأمل المزيد".

المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ جودة التعليم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ هيئة ضمان جودة التعليم

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