محافظة القاهرة: إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنهار بحي السيدة زينب

أعلنت محافظة القاهرة عن إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنهار بشارع محمد عنايت المتفرع من شارع قدري بحي السيدة زينب، حرصًا على سلامة السكان.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا في الساعة الواحدة صباحًا بانهيار العقار. وعلى الفور انتقل الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، إلى موقع الحادث، يرافقه قيادات الحماية المدنية، والإسعاف، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات التنفيذية المعنية لمتابعة جهود الإنقاذ.

وأسفرت عمليات الإنقاذ حتى الآن عن استخراج خمسة ناجين، فيما تم العثور على حالتي وفاة، ولا تزال قوات الحماية المدنية، والإنقاذ المركزي، وأجهزة المحافظة تواصل أعمالها للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

يُذكر أن العقار المنهار قديم، حيث شُيّد عام 1951، ويتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية متكررة.