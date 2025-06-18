قرار عاجل من محافظة القاهرة بشأن العقار المنهار بحي السيدة زينب

قرر الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار في 20 شارع عنايت، المتفرع من شارع قدري بحي السيدة زينب، احترازيًا من السكان دون المنقولات، وذلك لحين التأكد من عدم تأثره بالانهيار. كما وجّه بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له.

ويتواجد الدكتور إبراهيم صابر ميدانيًا للإشراف على أعمال إنقاذ سكان العقار المنهار، يرافقه جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض، حيث تم حتى الآن استخراج خمسة مصابين وحالتي وفاة.

يُذكر أن العقار المنهار قديم، حيث شُيّد عام 1951، ويتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق متكررة.