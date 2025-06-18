5 ناجين وحالتي وفاة.. انهيار عقار شارع قدري بالسيدة زينب |شاهد

يشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار رقم 20 شارع محمد عنايت من شارع قدرى بحي السيدة زينب.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا فى الساعة 1 صباحا بانهيار العقار وعلى الفور انتقل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم استخراج 5 ناجين وحالتى وفاة حتى الآن، ولاتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض .

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم .

والعقار المنهار قديم ومنشأ منذ عام 1951 ومكون من أرضي و 4 طوابق متكررة .