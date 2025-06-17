قرار عاجل بشأن المتهم بالتحرش بفتاة في التجمع

قررت جهات التحقيق، حجز عامل توصيل طلبات" 24 ساعة لقيامه بالتحرش بطالبة بالقاهرة لورود التحريات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "عامل توصيل طلبات" لقيامه بالتحرش بطالبة بالقاهرة.

بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من طالبة مقيمة بدائرة القسم بتضررها من قائد دراجة نارية لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه عامل توصيل طلبات، مقيم بمحافظة البحيرة، وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



