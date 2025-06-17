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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد لصالح نفقة مطلقته

نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد لصالح نفقة مطلقته
نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد لصالح نفقة مطلقته
إسلام دياب

لاتزال دعاوى النفقة والحجز بين اللاعب إبراهيم سعيد وطليقته تطل بظلالها بساحات المحاكم، وتنظر المحكمة المختصة، اليوم أولى جلسات نظر دعوى تطالب ببطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق، على إثر  قضية نفقة لصالح مطلقته.

وكانت قد أجلت محكمة الأسرة استئناف اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك والمنتخب السابق على حكم حبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه بـ مليون و100 ألف جنيه، بمجمل 4 أحكام قضائية لجلسة 15 سبتمبر المقبل، للمذكرات واستخراج أسباب حبسه.

وأكد محامي اللاعب إبراهيم سعيد خلال الجلسة أنه طالب باستخراج تصريح وشهادة لأسباب حبس اللاعب، والطعن على التحريات الخاصة بدخله والمقدرة بـ مليوني جنيه في الشهر، والطعن بالتزوير على المبلغ.

وكانت قد رحلت الأجهزة الأمنية إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق إلى مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، لتنفيذ حكم صادر ضده بالحبس بسبب قضية نفقة، وألقت الجهات المعنية القبض على إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، على إثر تنفيذ حكم صادر ضده بسبب قضية نفقة لصالح مطلقته.

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