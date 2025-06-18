النيابة العامة تحقق في مشاجرة بإمبابة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية التحقيقات في واقعة نشوب مشاجرة بمنطقة إمبابة، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص. وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد نجحت في فض مشاجرة بين طرفين بمنطقة إمبابة، نتج عنها إصابة 3 أشخاص من الطرفين.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع مشاجرة وسقوط مصابين. وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين بالفحص نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين إثر خلاف على "ركن سيارة".

تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين من الطرفين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.