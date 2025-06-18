وقفة احتجاجية للمحامين اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. اليوم

تنظم نقابات المحامين الفرعية، اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

قرارات الاجتماع المشترك

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وناقش نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، في وقت سابق، مع أعضاء مجلس نقابة المحامين ونقباء الفرعيات آخر الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية الطارئة بشأن أزمة الرسوم القضائية.

