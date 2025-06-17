تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس الفرعيات للاستعدادات لعقد الجمعية العمومية الطارئة

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية الطارئة.

تحدث الحضور حول ضرورة المشاركة الفاعلة في الجمعية العمومية الطارئة، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".

وأكد الحضور على الاستمرار في تنفيذ قرارات الاجتماع المشترك، بما فيها تنفيذ الوقفات الاحتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، والمقرر لها غدًا الأربعاء الموافق 18/6/2025، من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.

ومن جانبه، يتابع الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إجراءات عقد الجمعية العمومية، المقرر لها السبت المقبل الموافق 21 يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.