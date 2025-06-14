3 قرارات لاجتماع مجلس المحامين للاستعداد لعقد الجمعية العمومية الطارئة

اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية اليوم برئاسة النقيب عبدالحليم علام لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة، لمواجهة الرسوم القضائية.



وانتهى إجتماع اليوم السبت الموافق 14/6/2025

بنادي محامين 6 أكتوبر، وقرر المجلس ما يلي:

أولاً: تشكيل أمانة فنية للإعداد لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة المحدد لها يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة، 49 أ ش رمسيس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ثانيًا: تقرر عقد اجتماع لمجلسي النقابة العامة والنقباء الفرعيين يوم الثلاثاء الموافق 17/6/2025، لاستكمال إجراءات انعقاد الجمعية الطارئة، والوقوف على ما تم، وذلك في تمام الساعة 5 عصرًا.

ثالثًا: تكليف النقباء الفرعيين بعقد اجتماع مع مجالس نقاباتهم الفرعية يوم الإثنين الموافق 16/6/2025، للوقوف على كافة الاستعدادات للجمعية العمومية الطارئة.

يأتى الاجتماع تنفيذًا لمقررات اللقاء المشترك السابق بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لمواجهة ما وصفوه بـ«الرسوم القضائية المفروضة بالمخالفة للدستور والقانون»، والصادرة عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف تحت اسم مقابل خدمات مميكنة.

كما أعلنت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية فى ١٨ يونيو الجارى، أمام مقار المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات، للتعبير عن رفضها تلك الرسوم، مؤكدة دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد بصفتها السلطة العليا للنقابة، ٢١ يونيو الجارى، فى تمام الواحدة ظهرًا بمقر النقابة العامة بالقاهرة.