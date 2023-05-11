أسعار اللحوم البلدي اليوم في الأسواق.. بث مباشر

رصدت عدسة موقع صدي البلد أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق بمحافظة القليوبية اليوم عبر البث المباشر .

وسجلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 280 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن 300 جنيها.

واستقر سعر اللحم البلدى الكبيرة320 جنيها للكيلو، وسعر اللحم البلدى الصغير 280جنية وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 270 جنبها الكيلو.

وتراوحت الكبدة البلدي الصغيرة 270 جنبها، والكبدة الكبيرة 320 جنيها، والكلاوي والقلب 230جنيها للكيلو، ، والبوفتيك 300جنية

وتراوحت أسعار لحم الراس بين 150 جنبها للكيلو، وزوج الكوارع 320جنيهاً ، والممبار 100جنية الكيلو،والفشي 100 جنيهاً والكرشي 50 جنيهاً.

https://fb.watch/kssOCF0Xi6/?mibextid=Nif5oz