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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. معهد البحوث الطبية بالإسكندرية يعقد مؤتمره السابع دوليا عن أبحاث السرطان

مؤتمر حول أمراض السرطان
مؤتمر حول أمراض السرطان

 

تبدأ غداً السبت أعمال المؤتمر التاسع عشر (والسابع دولياً) الذى ينظمه معهد البحوث الطبية تحت عنوان "خطوات هامة في أبحاث السرطان على الجينوم للتنفيذ العملي في الأوقات الصعبة"، وتستمر أعماله لمدة يومين لمناقشة مشكلة مرض السرطان وتأثيرها على المجتمع بداية من الأبحاث الجينية حتى التطبيق الإكلينيكي، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشارت الدكتورة أمال غانم عميد معهد البحوث الطبية، أن فعاليات المؤتمر سوف تستعرض على مدار ١٢ جلسة علمية ٤٥ بحث علمي عن أحدث الاستراتيجيات في التشخيص والعلاج والطرق الحديثة للتنبؤ بالأورام السرطانية، وأهميتها في التدخل المبكر للحد من الاصابة بالمرض، كذلك الدراسات  الجينية والدراسات القبل إكلينيكية باستخدام تقنيات النانو والذكاء الاصطناعي وغيرها.

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وأضافت أن المؤتمر يشمل أيضاً جلسة تعريفية عن هيئة التعاون الدولي اليابانية، يحاضر بها ممثلين للجانبين المصري والياباني للهيئة عن فرص التعاون المشترك والشراكة المصرية-اليابانية في  مجال البحث العلمي.

كما يستعرض المؤتمر بالتعاون مع ممثلي منظمة الصحة العالمية أحدث التوصيات في مجال اقتصاديات وتكنولوجيا صناعة الرعاية الصحية ومستجدات برنامج الإرشادات الاكلينيكية الوطنية.

الاسكندرية الأورام السرطانية البحوث الطبية البحث العلمي التدخل المبكر أبحاث السرطان

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