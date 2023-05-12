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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطهير الشنايش وسط الإسكندرية في إطار خطة الـ100 يوم استعدادا للشتاء

تطهير الشنايش وسط
تطهير الشنايش وسط الإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد، وخطة الـ100 يوم  للتطهير التي تبدأ من 1 أبريل 2023 استعدادًا لشتاء 2024.

وتابعت لجنة تطهير الشنايش المشكلة بحي وسط بمحافظة الإسكندرية، برئاسة عماد الحوشي سكرتير عام الحي، وتحت إشراف عزة سعد حسن  رئيس حي وسط، أعمال تطهير الشنايش والمطابق المعدة لصرف مياه الأمطار، التي تتم بمعرفة إدارة وسط للصرف الصحي، برئاسة المهندسة نهاد تيسير، لتفادي جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها في خطة تطهير الشنايش هذا العام، والتأكد من جاهزية وصيانة الشنايش وذلك استعدادا لاستقبال موسم الشتاء القادم 2023/2024.

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وقامت اللجنة بتطهير شوارع: ابن تومارت الغيط الصعيدي، ياسين الحضرة الجديدة، الإسماعيلية محطة مصر، منشية النزهة، معتمد الحضرة البحرية، محمد الباز الحضرة القبلية، سيدي يعقوب كوم الدكة، ابن خالدون العطارين، قحطان محرم بك، مرور محرم بك ابن نباتة، والنبيل عمر، ومنطقة أبيس.


ونجحت اللجنة في تطهير ١٢٣ مطبق،بالإضافة إلى ما سبق تطهيره  ٢٤٩٠، بإجمالي ٢٦١٣، وجاري المتابعة.

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