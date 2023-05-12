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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 4 حالات أعمال بناء مخالف شرقي الإسكندرية

إزالة أعمال بناء
إزالة أعمال بناء مخالف بالإسكندرية

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، أنه مع انطلاق المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات ، قام الحي بإزالة 4 حالات أعمال بناء مخالف بمشروع ناصر وأبيس الثانية بنطاق الحي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ أعمال الموجة الـ21 لإزالة التعديات، بجميع الأحياء وبمختلف جهات الولاية، لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

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وأوضح رئيس الحي أن الأعمال كانت عبارة عن بناء أسوار تم بناؤها بدون ترخيص وتعد على أراضي أملاك الدولة وذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي ، واللواء عمرو عبد المنعم المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة، ومازن البراجة عضو المكتب الفني للمحافظ ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية.

يأتي هذا ضمن المرحلة الأولى من الموجه 21 لإزالة التعديات التي يجري تنفيذها حاليا في الفترة من 29 أبريل حتى 19 مايو الجاري في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

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