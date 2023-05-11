عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الإسكندرية تطلق حملة لإدارتي التوعية وخدمة العملاء بمنطقة المنشية

حملة توعية وسط الإسكندرية
حملة توعية وسط الإسكندرية

قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب في الإسكندرية بعمل حملة توعوية بمنطقة المنشية لتعريف المواطنين بسيارة خدمة العملاء المتنقلة وخدماتها المُقدمة وأحدث طرق ترشيد المياه .

شهدت الحملة مرور المهندسة نهى خليفة رئيسة حي الجمرك حيث أكدت على وجود السيارة أول 10 أيام من كل شهر، وذلك لتسهيل وتقديم خدمات مياه الشرب لأهالي الحي من شحن كروت العدادات مسبقة الدفع ودفع الفواتير وتقديم الشكاوى.

مياه الإسكندرية تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء..تعرف عليها

هذا وقد قام فريق إدارة التوعية بعمل حملة توعوية لأهالي منطقة المنشية لتعريفهم بقضية المياه وطرق ترشيدها وعدم الإسراف فى استخدامها والعمل على نشر الوعي المائى للمواطنين .

وتم توزيع بروشور الشركة والرد على كافة أسئلة واستفسارات المواطنين.

يأتي هذا تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة العملاء.

الاسكندرية الجمرك التوعية استفسارات المواطنين العدادات مسبقة الدفع المهندس احمد جابر العملاء المتنقلة العضو المنتدب الوعى المائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

متدفعش غير 5 قروش.. التموين تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم

هدية مايو.. منحة مرتقبة من الحكومة لـ 22 مليون مواطن| تفاصيل

استمارة 6.. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

ترشيحاتنا

بث مباشر| مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن هجمات آخري على قطاع غزة

في رادس لنا حكايات.. الأهلي يتسلح بسجل مرعب على ملعب الترجي

المالية: لا زيادة على ضريبة الدخل في الموازنة الجديدة

سماع دوي انفجار بمدينة ميلانو الإيطالية |شاهد

"المحبة طريق الكمال".. ننشر كلمة البابا تواضروس باجتماع وفدي الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ