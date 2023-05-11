مياه الإسكندرية تطلق حملة لإدارتي التوعية وخدمة العملاء بمنطقة المنشية

قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب في الإسكندرية بعمل حملة توعوية بمنطقة المنشية لتعريف المواطنين بسيارة خدمة العملاء المتنقلة وخدماتها المُقدمة وأحدث طرق ترشيد المياه .

شهدت الحملة مرور المهندسة نهى خليفة رئيسة حي الجمرك حيث أكدت على وجود السيارة أول 10 أيام من كل شهر، وذلك لتسهيل وتقديم خدمات مياه الشرب لأهالي الحي من شحن كروت العدادات مسبقة الدفع ودفع الفواتير وتقديم الشكاوى.

هذا وقد قام فريق إدارة التوعية بعمل حملة توعوية لأهالي منطقة المنشية لتعريفهم بقضية المياه وطرق ترشيدها وعدم الإسراف فى استخدامها والعمل على نشر الوعي المائى للمواطنين .

وتم توزيع بروشور الشركة والرد على كافة أسئلة واستفسارات المواطنين.

يأتي هذا تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة العملاء.