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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الإسكندرية تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء..تعرف عليها


أعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من اليوم الخميس وحتي السبت 20 مايو، وذلك فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأوضحت الشركة أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارت خدمة العملاء ومنها (التعاقد على العدادات _ استقبال شكاوي دفع فواتير _ شحن كروت العدادات مسبقه الدفع الإستعلام عن الفواتير _ دفع الفواتير). 
ونوهت إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.

وتتواجد السيارات في الأماكن التالية:
سيارة شرق :
أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر 
من 9 صباحا ل 8 مساء 
سيارة وسط :
بشاير الخير ٣ القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي 
من 9 صباحا ل 8 مساء 
سيارة غرب :
مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان 
من 10 صباحا ل 3.30 عصرا 
أمام فرع شركة المياه بالبيطاش 
من 4 عصرا ل 9 مساء
يوم الجمعة من 2 ظهرا ل 8 مساء بنفس أماكن تمركز السيارات

للتواصل سيارة شرق 01275918005
للتواصل سيارة وسط 01275918001
للتواصل سيارة غرب 01275918003

الاسكندرية الخدمات المقدمة الصرف الصحى العدادات مسبقة الدفع بشاير الخير خدمة العملاء

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