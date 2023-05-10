مدير مكتبة الإسكندرية: الشباب يواجه خطر ثقافة الاستهلاك ويجب رفع الوعي

أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أهمية التعاون القائم بين جامعة الإسكندرية و مكتبة الإسكندرية فى العديد من الأنشطة الثقافية التي تساهم في نشر الوعي والثقافة في المجتمع السكندري.

جاء ذلك خلال ندوة التثقيفية التى نظمتها كلية الآداب تحت عنوان " دور المنابر الثقافية فى تنمية وعى الشباب"، وذلك في إطار فعاليات الصالون الثقافي لجامعة الإسكندرية.

وأكد زايد على أهمية توسيع مفهوم الوعى إلى بناء العقل والذات وكيفية تشكيل الذات الواعية القادرة على حراسة نفسها من المؤامرات الخارجية التى تستهدف التحكم في العقول في ظل مجتمعات تعانى من اخطار عديدة مثل الأمية والإرهاب والتلوث ونقص الوعى لذا وجب علينا تحديد المشكلات التي تواجه وطننا ووضع الحلول الشاملة وفق فقه الأولويات حيث يواجه الشباب خطر ثقافة الاستهلاك وتتسع الفجوة ما بين الطموح والإمكانيات.

ولفت إلى خطر مواقع التواصل الاجتماعي التي تمثل سلاحاً ذا حدين حيث تعمل بشكل إيجابي كأداة للثقافة والتواصل ولكن يمكن استخدامها بشكل سلبى كأداة للفرقة ونشر الأفكار العدوانية وتحطيم الوعى وتفكيك المجتمع.