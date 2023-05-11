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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: بروتوكول لتدريب شباب الإسكندرية على التسويق الإلكتروني

صدى البلد

أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية، بروتوكول تعاون في مجال التدريب على تنمية القدرات الإلكترونية بالتعاون مع مركز أركان للإبداع، يهدف إلى  إعداد الشباب وإصقالهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالعمل في مجالات شبكات التسويق الإلكتروني وصناعة Multi Media من أجل تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال فضلاً عن إكسابهم مهارات متطورة يحتاجها سوق العمل من خلال حثهم على الإبتكار والإبداع .

 جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  وزير القوى العاملة حسن شحاتة  بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم من أجل  المساهمة في إقامة المشروعات الصغيرة وكيفية تسويقها للحد من مشكلة البطالة ونشر ثقافة العمل الحر بمهن حديثة تواكب التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية توقيع البروتوكول ، كممثل عن المديرية ، ونادر ونيس مدير عام مركز اركان للإبداع بالاسكندرية ، وذلك بمقر كاتدرائية القديس مرقص الاسقفية .

 واتفق الطرفان على أن يكون مقر التدريب بمقر كاتدرائية القديس مرقص الاسقفية ، علي أن يشمل البرنامج التدريبي  الدورات الاتية : الرسوم المتحركة ثلاثيه الابعاد ، والمونتاج ، والفوتوشوب ، والتصوير الفوتوغرافي ، وتصوير الفيديو ، والتسويق الالكتروني ، ويكون التدريب للشباب من الجنسين بواقع 200 مستفيد ، لمن هم في سن 16 وحتى 34 سنة  بشرط الالمام بالحاسب الالى والانترنت واجتياز المقابلة الشخصية والتدريب ، لمدة اسبوعين بمعدل  12 ساعة 3  ايام فى الاسبوع كما تضمن البروتوكول تدريب 200 شاب كل ستة اشهر وان من يرغب بالالتحاق باحدى الدورات التسجيل على الرابط التالى : https://forms.gle/ZH8SQBTn6tVTJXMK8.

وأضاف وكيل المديرية:إن البروتوكول يأتي إيمانا من وزارة القوي العاملة بأهمية ايجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها من أجل الحد من البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم وحثهم على تسويق  منتجاتهم من خلال  التطور التكنولوجي لبداية حياتهم العملية.

فضلا عن رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدورها المهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال من أجل النهوض بالدولة المصرية.

 كما يحصل المتدربون في ختام كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من الطرفين تفيد إجتيازهم للتدريب كما يتم تنظيم ندوات وورش عمل مجانية .

شهد فعاليات توقيع البروتوكول :  إيفيت عبد المسيح مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب ، وايمان نبيل مدير العلاقات العامة ، ومحمد عبد الله باحث بادارة العلاقات العامة .

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IMG-20230511-WA0056
IMG-20230511-WA0055
IMG-20230511-WA0055
IMG-20230511-WA0054
IMG-20230511-WA0054

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