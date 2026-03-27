الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة تنظم ورش عمل تطبيقية لتعزيز كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات بالمستشفيات

جانب من ورشة العمل
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، عددًا من ورش العمل التطبيقية واللقاءات المهنية بهدف دعم كفاءة التشغيل وتعزيز نظم المتابعة والتقييم داخل المستشفيات، في إطار جهودها المتواصلة لتطوير منظومة العمل بالمنشآت الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الورش شكلت منصة مهمة لتبادل الخبرات العملية بين الفرق المختلفة، واستعراض أفضل الممارسات في متابعة الأداء وتحسين كفاءة التشغيل، تحت إشراف الإدارة العامة لمتابعة المديريات.

قوائم التحقق للعمليات التشغيلية 

وأضاف أن الفعاليات تضمنت برامج تدريبية متخصصة شملت «قوائم التحقق للعمليات التشغيلية بالمستشفيات»، و«إدارة العمليات التشغيلية في المنشآت الصحية»، بالإضافة إلى «مؤشرات الأداء التشغيلية ودورها في دعم اتخاذ القرار»، بما يساهم في تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، أن تطوير نظم العمل داخل المنشآت الصحية يعد ركيزة أساسية لاستدامة تحسين الخدمات، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو رفع كفاءة الأداء في القطاع الصحي.

من جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للطب العلاجي إلى أن هذه الجهود تعكس حرص الوزارة على تطوير المنظومة المؤسسية وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة لتحسين كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الدكتورة صافيناز إسماعيل مدير الإدارة العامة لمتابعة المديريات، أن هذه الأنشطة تعزز التكامل بين قطاعات الوزارة وتدعم الارتقاء بجودة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة هبة ترك مدير الإدارة العامة لإدارة المستشفيات، إن التعاون يهدف إلى توحيد المفاهيم التطبيقية المتعلقة بإدارة العمليات التشغيلية وتطوير أدوات متابعة الأداء، مما يساهم في تحقيق معايير الجودة المؤسسية وتحسين كفاءة الخدمات العلاجية داخل المستشفيات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

لمدة شهر.. قرار حكومي بغلق المطاعم والكافيهات والأندية في الـ 9 مساءً من الغد

الطماطم

كيلو الطماطم بكام النهارده؟.. أسباب ارتفاعها بالأسواق| وهذا موعد الانخفاض

قطع المياه

قطع المياه 24 ساعة عن مناطق بالقاهرة لتنفيذ خط رئيسي جديد وتحسين الخدمة

مدبولي

رسميا.. تعرف على موعد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم غدا| مستند

ياسمين عبد العزيز

حول حياتها الشخصية.. ياسمين عبد العزيز تشارك فيديو مثير للجدل

صورة متداولة

الجرب يحاصر الإسرائيليين داخل الملاجئ .. الحفاضات لأكثر من مرة وروائح كريهة تسيطر عليهم

الدواجن

انخفاض قادم فى أسعار الدواجن | كم سيصل سعر الكيلو؟.. إليك التفاصيل

منتخب مصر

مباراة ودية قوية لمنتخب مصر أمام السعودية.. الموعد والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

طلاب الأزهر

جامعة الأزهر تستأنف الدراسة في جميع الكليات حضوريًا غدًا السبت

شيخ الأزهر

الأزهر: إغلاق الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى اعتداء مرفوض واستفزاز لمشاعر المسلمين

خطيب الجامع الأزهر د. ربيع الغفير: الوعي ضرورة ملحة لمواجهة محن الأمة ومخططات الفتنة

خطيب الجامع الأزهر د. ربيع الغفير: الوعي ضرورة ملحة لمواجهة محن الأمة ومخططات الفتنة

بالصور

كيف تتوقف عن الكافيين بدون صداع؟.. أفضل الطرق لتقليل القهوة بأمان

نصائح للتقليل من الكافيين تدريجيا
نصائح للتقليل من الكافيين تدريجيا
نصائح للتقليل من الكافيين تدريجيا

طريقة عمل المزاليكا كبدة وكلاوي وقلوب.. بنفس طعم الجاهز

طريقة عمل المزاليكا
طريقة عمل المزاليكا
طريقة عمل المزاليكا

إجراء 200 عملية جراحية خلال آخر 48 ساعة بصحة الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

داخل سيارتها.. سارة سلامة تستعرض جمالها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فيديو

سلوي عثمان

يارب ما اشتغل معاها تاني| سلوى عثمان تكشف تفاصيل خلافها مع مخرجة أب ولكن.. خاص

سالي عبد السلام

ولادة مفاجئة.. سالي عبد السلام تكشف كواليس أزمتها الصحية مع تسمم الحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد