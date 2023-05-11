فوز طالبة بنوعية مطروح بمهرجان النحت على الرمال في الإسكندرية

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس إن كلية التربية النوعية، فازت في مهرجان النحت على الرمال، الذي أقامته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية في شاطئ السرايا العام، بمشاركة ١٣ متسابقا من جامعات مختلفة.



وهنأ رئيس الجامعة الطالبة أمنية رأفت عبد الواحد لحصولها على المركز الثالث بالمهرجان، كما هنأ فاطمة الزهراء عوض الله المعيدة بالكلية لفوزها بدرع التميز الأول، متمنيا لهما أطيب الأمنيات بمزيد من التميز والإبداع.



وأكد الدكتور مصطفى النجار على حرص الجامعة لدعم ورعاية الطلاب الموهوبين؛ لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام في استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة.



جدير بالذكر تكريم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للفائزين، حيث أعرب عن شكره لجميع المشاركين في المهرجان، ولكل من ساهم في إخراج هذا الحدث الذي تم تنفيذه بهذا الشكل المبدع والراقي، وبأيدي شباب مصريين مبدعين.

تكريم كلية التربية النوعية بمطروح