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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 4 أيام .. سيوة تستقبل قافلة طبية في جميع التخصصات

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن مركز ومدينة سيو تستقبل  فى الفترة من 15 وحتى 19 مايو    قافلة طبية وجراحية مجانية من جمعية «الليدرز الاجتماعية»، وذلك بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية  وبمشاركة مجلس الشيوخ والعائلات المصرية والنقابة العامة للأطباء.

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وتضم القافلة العديد من  التخصصات الطبية المختلفة  لاجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية في التخصصات (  الجراحة العامة - طب وجراحة العيون – طب وجراحة الأطفال  – طب  جراحة عظام– جراحات نساء وولادة – جراحات  الأنف والأذن) مع صرف الدواء، وعمل النظارات الطبية للمرضى بالمجان  وذلك بالإضافة  إلى قافلة بيطرية وتوزيع ملابس ومواد غذائية على الاسر الاكثر احتياجا .

ووجه محافظ مطروح ، الشكر لجمعية “الليدرز الاجتماعية ” ولجميع جهود مؤسسات المجتمع المدني  التي تسير  جنبا الى جنب  بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم والوصول بالخدمات الاجتماعية والطبية لجميع المناطق البعيدة والنائية  التي تحتاج إلى مزيد الدعم لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد على تقديم الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه، مع تذليل أي عقبات بالتنسيق مع مركز ومدينة سيوة ومديرية الصحة بالمحافظة وكافة الجهات المعنية والإعلان عن  القافلة بالصفحة الرسمية للمحافظة، وإذاعة مطروح المحلية، ووسائل الإعلام المختلفة  لتعريف المواطنين بها وتحقيق الإستفادة المرجوة منها  لأهالي سيوة.

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