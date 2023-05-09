محافظ مطروح يستقبل مدير جهاز تنمية المشروعات لبحث سبل التعاون

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم الثلاثاء بحضور المستشار محمد الصباح المستشار القانونى والاستثمار بالمحافظة سبل تيسير اقامة المشروعات الصغيرة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب فى إطار جهود وحرص أجهزة الدولة على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

أوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمطروح أنه جارى إجراءات تيسير مزيد من المشروعات للشباب وفق القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ مع تخصيص منطقة للمشروعات الصغيرة.

حيث وجه محافظ مطروح للتنسيق مع رؤساء المدن ومديري القطاعات والاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وأشار حسام صالح أنه تم كذلك عقد اجتماع بمقر مكتبة مصر العامة مع الشباب المتقدمين للحصول على وحدات الطعام المتنقلة بعدد( 60 طلبا) وذلك تجت اشراف الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، وذلك لعرض آليات تنفيذ المشروع والأماكن المقترحة لإقامة المشروع و التسيرات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات في التراخيص و التمويل و المساعدات الفنية و التسويقية لأصحاب المشروعات، وجارى تحديد موعد لعمل القرعة العلنية لتوزيع أماكن الوحدات ،كما تم استعراض الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من الجهاز.