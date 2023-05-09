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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح تعلن البيان الإحصائي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

تعليم مطروح خلال
تعليم مطروح خلال متابعة الامتحانات

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح البيان الإحصائي لامتحان صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني بالمراحل التعليمية الثلاث ومدارس التعليم الفني.

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وأوضح شحاتة أن إحصائية اليوم جاءت على النحو التالي:
الصف السادس الابتدائي عدد الطلاب المستهدفين للامتحان ١٥٠٨٢ طالبا
الصف الأول الإعدادي عدد الطلاب المستهدفين للامتحان ١٤٩٩٣ طالبا
وبالنسبة للصف الثاني الإعدادي الطلاب المستهدفون للامتحان ١٢٦٧٩ طالبا
الصف الأول الثانوي (نظامي/ خدمات/ منازل) عدد الطلاب المستهدفين للامتحان ٢٦٢٣ طالبا
بالنسبة لمدارس التعليم الفني جاءت إحصائية امتحانات اليوم على النحو التالي
التعليم الصناعي عدد الطلاب المستهدفين ١٤٠١ وعدد الطلاب المستهدفين بالتعليم التجاري ١٤٠٨ طالبا وبالنسبة للتعليم الفندقي جاء عدد طلاب المستهدفين ٦٦ وأخيرا عدد الطلاب المستهدفين بالتعليم الزراعي ٥٣٢ طالبا.

وأكد وكيل الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية تسير وفق إطارها الصحيح منذ بدايتها الأسبوع الماضي وحتى الآن، مشيرا إلى أن تعليم مطروح حريصة على توافر المناخ التربوي المناسب والأجواء الهادئة بكافة اللجان في أرجاء المحافظة.

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