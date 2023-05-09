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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق البرنامج التدريبي للمعلمين الجدد

تعليم مطروح يتابع
تعليم مطروح يتابع تدريب المعلمين

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح انطلاق البرنامج التدريبي للتأهيل الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم" والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الخميس ١١ مايو الجاري وذلك بالقاعات التي حددها تعليم مطروح بمكتبة مصر العامة وديوان عام المديرية وديوان إدارة مطروح التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي.

 

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وأوضح شحاتة أن التدريب يأتي تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية، مشيرا الى أن البرنامج التدريبي يستهدف إكساب المشاركين المهارات المعرفية وفقا لمنظومة التعليم الجديدة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه وفقا للتعليمات الوزارية بهذا الشأن يشمل المحتوى التدريبي خلال اليوم الأول تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثاني فيتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والذي سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

وقام إسماعيل جاتو وكيل المديرية بجولة تفقدية داخل قاعات التدريب للاطمئنان على انطلاق البرنامج التأهيلي وانتظام المعلمين وتوافر كافة الأجواء لضمان تحقيق الهدف المنشود منه وتحقيق المتدربين لأقصى استفادة منه.

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