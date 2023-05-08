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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة مطروح: لجان دورية على المستشفيات ومحطات المياه

صحة مطروح خلال الجولة
صحة مطروح خلال الجولة على أحدا المستشفيات

كلف الدكتور مبروك سالم وكيل وزاره الصحة بمطروح الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي بالمتابعة المستمر ة واليومية علي جميع أعمال صحة البيئة بالمحافظة من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض في إطار إحكام الرقابة على جميع أنشطة صحة البيئة.
 

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و قام فريق صحة البيئة  بالمرور علي محطة تحلية المياه بمنطقة الغرام 

كما قام فريق صحة البيئة بإدارة الضبعة  الصحية  بالمرور علي وحدة معالجة المياه بالغسيل الكلوي بمستشفي الضبعة المركزي  حيث تم تقيم مراحل التنقية وعمل القياسات بوحدة المعالجة  في اطار نشاط صحة البيئة المستمر في الاصحاح البيئي .

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