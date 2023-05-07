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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يوجه بوضع حلولا فورية لمشاكل المواطنين

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال لقاء خدمة المواطنين

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع رؤساء المدن بالمحافظة بعقد اللقاء الدوري مع المواطنين والتواصل المستمر والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم والإسراع في حلها مع عرض تقرير شهري بما تم مناقشته من مشكلات تم حلها ومقترح الحلول وإزالة المعوقات للمشكلات الأخرى،.

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جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين الدوري برئاسة محافظ مطروح، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء ومديري القطاعات والإدارات المعنية بالمحافظة
وأضاف المحافظ على ضرورة التوعية بما يتم من جهود تنموية وما تقيمه الدولة من مشروعات قومية على أرض المحافظة لتحقيق مزيد من التنمية والحياة الكريمة للمواطنين.
واستمع محافظ مطروح عن قرب لشكاوى عدد من المواطنين والاستجابة لمطالبهم في إطار الحرص على التواصل المستمر والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين وتقديم مزيد من الخدمات والدعم اللازم للحالات الملحة لتحقيق مزيد من الاستقرار والحياة الكريمة لهم.
ووجه محافظ مطروح بإجراء نقل عدد من المعلمين لحين انتهاء العام الدراسي الحالي وتوفير البديل
كما وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة معاينة لمنطقة الكيلو ٣ شرق سور النجدة بمرسي مطروح لمعاينة مدى وصول ضخ المياه مع مراجعة المحابس وبحث سبل تحسين مستوى الضخ للأهالي، بالإضافة إلى الانتهاء من مراجعة إنارة كشافات الأعمدة بالمنطقة
كما وجه محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من مراجعة وتسليم باقي شبكة الصرف الصحي قبل نهاية يونيو القادم بالتوازي مع سرعة إنهاء الوصلات المنزلية وتشغيل محطات رفع الصرف الصحي
كذلك سرعة الدفع بسيارات سحب مياه الصرف الصحي بجميع خزانات الصرف الصحي بمنطقة العمارات الجديدة بالكيلو ٤ بمرسي مطروح وعمل خطة زمنية لسحب المياه من الخزانات، مع توعية الأهالي بصيانة شبكة الصرف الصحي داخل العمارات، موجها كذلك لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ببحث سبل زيادة ضخ مياه الشرب لخزانات العمارات الجديدة بمنطقة الكيلو ٤ بمطروح.

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