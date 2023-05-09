صحة مطروح: تقديم الخدمات الطبية للأطفال المعثور عليهم بالمستشفى التخصصي

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح يرافقه الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي مستشفى الأطفال التخصصي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة.



بدأ وكيل الوزارة زيارته بالمرور على قسم الاستقبال ثم الأقسام الداخلية، بحضور الدكتورة هالة عبد الله مديرة المستشفى

وأكد وكيل وزارة الصحة، ضرورة تشغيل عيادات الأسنان بدءا من اليوم الثلاثاء لفترات مسائية لخدمة الأطفال ولما تتمتع به تلك العيادات من تقديم خدمات متميزة للأطفال المرضى.

كما تابع "سالم" الأطفال بقسم رعاية الأطفال المعثور عليهم، وأكد ضرورة التعامل معهم بالرفق ودون أي تقصير ووجه بضرورة التقييم الدوري والمستمر للمشرفين على رعاية الأطفال بالمركز طبقا وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واختيار أكفاء العناصر للقيام على رعايتهم وتحت إشراف وكيل الوزارة شخصيا.

وفي نهاية الجولة قدم الدكتور وكيل الوزارة الشكر لجميع العاملين بمستشفى الأطفال على الجهد المبذول تحت إشراف الدكتورة هالة عبد الله مديرة المستشفى وللقائمين على رعاية الأطفال المعثور عليهم تحت إشراف الدكتورة ريهام رفعت مدير الإدارة.